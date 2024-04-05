Повністю зібрана в Україні хорватська машина розмінування Dok-Ing MV-4 успішно пройшла полігонні випробування і тепер входить в процедуру сертифікації.

За документацією хорватської компанії Dok-Ing та з її машинокомплектів спеціалісти ТОВ "А3tech" зібрали першу "четвірку" серії MV. Як повідомила на своїй сторінці в Facebook заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр, перша спроба заводу освоїти випуск таких машин вийшла вдалою.

Хорватський розміновувач українського збирання в одній з областей України показав у ході заводських випробувань усі заявлені хорватським виробником робочі характеристики. Зіставлення ТТХ з оригінальним роботизованим комплексом Dok-Ing відмінностей не дало.

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Вибір на одну з двох моделей виправданий: модель MV-4 на відміну від MV-10 у два рази менша (3,1 м проти 7,28 м по довжині) та десь у чотири рази легша по масі (5025 кг проти 20950 кг). Тому для першого разу в роботу взяли машину простішу. При цьому "четвірка" не гірша від "десятки", просто її продуктивність не така висока, але цей роботизований комплекс розмінування вважається одним з найкращих у світі.

В операційному режимі знешкодження протипіхотних і протитанкових мін машина (250 к.с., Perkins) протистоїть різним вибуховим пристроям, стійкість до тротилу сягає 6,5 кг. Працює у смузі знешкодження зі швидкістю 0,5 – 1,26 км/год. Продуктивність розмінування в максимальному операційному режимі доведено до 2184 кв.м/год.

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Дистанційно керована машина може працювати на відстані в півтора кілометра від оператора. Той веде розміновувач запланованим маршрутом за зображенням з відеокамери на моніторі. В ході випробувань українську версію MV-4 тестували на різній відстані та в різних операційних обставинах.

Роботизований комплекс Dok-Ing MV-4 успішно пройшов по відведеному маршруту та витримав п’ять підривів. Для експерименту вибухові пристрої мали різну тротилову потужність та глибину вкопування.

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Тепер машина розмінування українського виробництва вступає у процедуру сертифікації. Після її проведення та отримання відповідних дозвільних документів розпочнеться серійний випуск Dok-Ing MV-4 з машинокомплектів хорватського заводу і поступовою локалізацією технологічного процесу.

Фото/відео: Ганна Гвоздяр, Ігор Федірко