На минулому тижні під час міжурядової зустрічі прем’єр-міністри України та Словаччини домовилися про спільне виробництво інженерної техніки для розмінування.

Словацька техніка не лише буде вироблятися спільним підприємством, але й готові машини такого призначення надійдуть до України.

У розширеному офіційному повідомленні про візит очільника українського Кабміну до Словаччини на вітчизняному урядовому порталі темі машин розмінування відведено лише три рядки, але за їх змістом бачиться набагато більше. Для України це знакова подія.

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У якій кількості буде постачання уже готових машин, не повідомляється. Також невідомо походження цієї техніки – зі складу резерву армії Словаччини чи зі складу заводу-виробника

"Словаччина готова допомагати Україні. Йдеться, зокрема, про спільне виробництво інженерної техніки та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін", – йдеться у пресрелізі Кабміну України.

Фото: Way Industries

І хоча про назву та індекс моделі також нічого не сказано, найімовірніше мова йшла про модель Bozena-4 чи удвічі потужнішу Bozena-5. Такі вже стоять на балансі українських гуманітарних місій розмінування ДСНС та підрозділів Сил оборони.

Надходять вони й від закордонних волонтерських рухів, доброчинних організацій. Скажімо, торік "п’яту" модель на замовлення групи Dárek pro Putina, про яку ми нещодавно розповідали, словацька компанія Way Industries взяла в роботу. На її виробництво було відразу було внесено авансовий платіж у сумі 263 000 євро, тобто понад 40% від загальної вартості машини.

Легка машина з дистанційним керуванням оснащена обертовим ланцюговим пристроєм розмінування. Вона складається зі змінного робочого блоку, в якому розміщено обертовий пристрій для розмінування у вигляді ланцюгового ціпа або румпеля.

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Оператор працює з дистанційного поясного поста керування. Найвіддаленіша відстань проходження сигналу від пульта управління до комплексу розмінування сягає по прямій 5000 метрів. Однак до такої операційної глибини управління ніхто з операторів не вдається, середня віддаленість – кілька сотень метрів. Це безпечно навіть при розриві боєприпасів під фронтальною навіскою.

У системи паспортна вибухостійкість 9 кг тротилу, що дозволяє використовувати її в зонах із високим рівнем загрози забруднення. Bozena 5 вагою 12 340 кг оснащена двигуном Tatra T3C-928-81 з турбонаддувом (Euro III). Його номінальна потужність становить 270 кВт (362 к. с.) при 1800 об/хв і крутний момент 1850 Нм при 1000 об/хв.

Щоправда, двигун економічним не назвати. Його мала швидкість операційного ходу та високі оберти мотовила з ціпами на середніх та максимальних режимах потребують 43,0 і 59,0 літрів дизеля на годину відповідно. В транспортному режимі переходу цей комбайн-розміновувач може розвивати максимальну швидкість 9 км/год.

Фото: Way Industries

За один прохід Bozena 5 чистить смугу шириною 2,65 м і може розмінувати на глибині до 30 см за допомогою ціпа та 35 см за допомогою румпеля. Ціп і румпель працюють оптимально в діапазоні від 300 до 500 обертів. Максимальна продуктивність для ціпа та фрези становить 5000 і 6000 квадратних метрів на годину відповідно.

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При цьому машина в операційному режимі спроможна йти хащами з рослинністю діаметром до 35 см і висотою до 5 м. Долає безперешкодно брід глибиною до 80 см.

Про терміни розгортання спільного виробництва інженерної техніки розмінування також нічого не сказано. Ймовірно, це буде вирішуватися в робочому порядку і, враховуючи загрозливу мінну ситуацію в Україні, без зволікань.