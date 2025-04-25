Chery представила новый Tiggo 9L с тремя электромоторами

Как пишет CarNewsChina, модель получила новый язык дизайна с H-образными фарами и буквенным логотипом спереди и сзади. Кроме того, машина получила набор светодиодных блоков в форме шариков над решеткой радиатора, объединяющих оптику.

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Сбоку Chery Tiggo 9L имеет широкие колеса, подножки, багажники на крыше и 20-дюймовые многоспицевые легкосплавные диски. Расширенная система помощи водителю Falcon 700 будет получать данные от установленного на крыше радара LiDAR и камер.

Система Falcon разделена на три уровня: Falcon 500, 700 и 900. По словам Chery, версии 500 и 700 поддерживают возможность автономного вождения второго уровня, тогда как 900 может реализовать возможности уровня 3. Автопроизводитель не раскрыл размеров внедорожника, но сообщил, что клиенты смогут выбирать среди 6- и 7-местной компоновки.

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Под капотом авто – гибридная силовая установка Chery Kunpeng Super Performance Hybrid CDM-S, состоящая из трех электродвигателей. Ее мощность пока неизвестна. Также Tiggo 9L получил амортизаторы с изменяемой амортизацией CDC и салон с тремя большими экранами.