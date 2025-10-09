Оновлений Zeekr 001 заряджається майже так швидко, як заправляється бензиновий автомобіль

Такий показник є вражаючим ще й тому, що Zeekr 001 оснащений великою батареєю на 95 кВт-год, а не малим акумулятором, який заряджається швидше через невелику ємність. Компанія стверджує, що максимальна потужність зарядки може сягати 1140 кВт на піку, і вже почала встановлення станцій потужністю 1300 кВт у Китаї.

Оновлений Zeekr 001 отримав два електромотори сумарною потужністю 912 к.с., які забезпечують розгін від 0 до 100 км/год за 2,83 секунди. Запас ходу за циклом CLTC становить 710 км, а у версії з акумулятором на 103 кВт-год від CATL Qilin — до 762 км, хоча швидкість заряджання в ній трохи нижча (10–80% за 10 хвилин).

Окрім технічних оновлень, Zeekr також змінила салон моделі. Тепер всередині панорамний дах зі “зоряним небом” у стилі Rolls-Royce, новий 39,3-дюймовий проєкційний дисплей, 13-дюймова цифрова панель приладів і 8-дюймовий екран для пасажирів заднього ряду. Також з’явилися нові матеріали оздоблення та оновлена мультимедіа з покращеною графікою.

Продажі новинки в Китаї стартують уже найближчими днями, а ціни автовиробник оголосить згодом. Оскільки Zeekr 001 уже став популярним варіантом в Україні серед авто з Китаю, оновлена модель повинна з’явитись в нашій країні вже дуже скоро.