За підрахунками асоціації “Укравтопром”, протягом 2 місяців цього року в Україні легалізували 136,5 тисяч вживаних авто. Це в 13 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Що правда мова йде лише про зміну юридичного статусу. Фактично ці машини і так експлуатувались в Україні з іноземними номерами.

Пристрасть наших автолюбителів до надійних вживаних авто спровокувала пільгове розмитнення авто ("акція” закінчилася 22 лютого), за якою можна було отримати 50% знижки на акцизний збір. Цікаво, що ситуацією скористалися не тільки євробляхери, а й посередники та авто бізнесмени, які масово поїхали в Європу за автомобілями.

Читайте також: Розмитнення "євроблях" припинилось: чого чекають їх власники?

За словами керівника компанії Autoconsulting Олега Омельницького, український авторинок буквально встав з ніг на голову.

"Якщо раніше більша частка угод припадала на внутрішні перепродажу, а імпорт лише злегка підживлював цей сегмент, то зараз все навпаки. Приміром, у лютому внутрішні перепродажу становили 37 тисяч авто, а імпорт – 85 тисяч. За два місяці – 75 тисяч і 136 тисяч відповідно”, – говорить він.

Людей приваблює можливість заощадити і при цьому купити авто в доброму стані. Багато українців їдуть за авто в Європу і самі. В принципі, для тих, хто знає англійську або німецьку, це не проблема (хоча вже є й чимало російськомовних продавців). Авто можна підібрати ще в Україні за допомогою інтернет-каталогу. З оформленням і отриманням транзитних номерів можуть допомогти самі продавці.

З 28 листопада 2018 року по 22 лютого 2019 року – було оформлено 218 тисяч авто, з них 140 тисяч авто що вже фактично експлуатувались на території України. Тобто, виходить, що щомісяця легалізувалося менше 50 тисяч авто на іноземній реєстрації, а ще, як мінімум, 20 тисяч – це були "свіжі завезення” вживаних авто.

У підсумку нерозмитненими залишилося від 260 до 500 тисяч не розмитнених "євроблях". Їх власники або до останнього чекали продовження пільгового періоду, або взагалі не збираються переоформляти авто.

Масова легалізація "євроблях" та притік свіжих вживаних автівок призвели до пожвавлення ринку. Багато хто з автовласників забажав обновити авто, та згоден позбутись старого з хорошим дисконтом. Саме тому старі машини, які 10-20 років їздили по багатостраждальних українських дорогах та заправлялись на українських АЗС зараз дешевшають і продати їх стає все важче.