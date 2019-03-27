По подсчетам ассоциации “Укравтопром”, в течение 2 месяцев этого года в Украине легализовали 136,5 тысяч подержанных авто. Это в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что правда, речь идет лишь об изменении юридического статуса. Фактически эти машины и так эксплуатировались в Украине с иностранными номерами.

Страсть наших автолюбителей к надежным б / у авто спровоцировала льготную растаможку авто (”акция " закончилась 22 февраля), по которой можно было получить 50% скидки на акцизный сбор. Интересно, что ситуацией воспользовались не только евробляхеры, но и посредники и авто бизнесмены, которые массово поехали в Европу за автомобилями.

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По словам руководителя компании Autoconsulting Олега Омельницкого, украинский авторынок буквально встал с ног на голову.

"Если раньше большая часть сделок приходилась на внутренние перепродажи, а импорт лишь слегка подпитывал этот сегмент, то сейчас все наоборот. К примеру, в феврале внутренние перепродажи составили 37 тысяч авто, а импорт – 85 тысяч. За два месяца – 75 тысяч и 136 тысяч соответственно”, – говорит он.

Людей привлекает возможность сэкономить и при этом купить авто в хорошем состоянии. Много украинцев едут за авто в Европу и сами. В принципе, для тех, кто знает английский или немецкий, это не проблема (хотя уже есть и немало русскоговорящих продавцов). Авто можно подобрать еще в Украине с помощью интернет-каталога. С оформлением и получением транзитных номеров могут помочь сами продавцы.

С 28 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года – было оформлено 218 тысяч авто, из них 140 тысяч авто уже фактически эксплуатировались на территории Украины. То есть, получается, что ежемесячно легализовывалось менее 50 тысяч авто на иностранной регистрации, а еще, как минимум, 20 тысяч – это были "свежие ввозы” бэушных авто.

В итоге нерастаможенными осталось от 260 до 500 тысяч не растаможенных "евроблях". Их владельцы либо до последнего ждали продления льготного периода, либо вообще не собираются переоформлять авто.

Массовая легализация "евроблях" и приток свежих подержанных автомобилей привели к оживлению рынка. Многие из автовладельцев захотели обновить авто, и согласны избавиться от старого с хорошим дисконтом. Именно поэтому старые машины, которые 10-20 лет ездили по многострадальным украинским дорогам и заправлялись на украинских АЗС сейчас стремительно дешевеют и продать их становится все труднее.