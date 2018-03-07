Концепт-кар EVision Sedan від індійського автовиробника Tata Motors показує, яким бачать преміальний електромобіль в одній з найбільш густонаселених країн світу.

Концепт-кар Тата EVision Sedan, показаний на Женевському авто шоу 2018, чимось схожий на Tesla Model S. Чи то прищуром фар, чи ручками дверей, а може лише електроприводом.

А от чим відрізняється індійський концепт від американського «старожила» електрокарів, так це розміщенням керма (в Індійських авто воно справа), а також центральним дисплеєм. Якщо у Tesla Model S екран великий і на видноті, то у Tata – маленький, до того ж ховається у торпедо. Мабуть, через погану криміногенну ситуацію деяких районах Індії.

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Ще один дисплей для пасажирів другого ряду можна знайти у центральному підлокітнику. А от електронну панель приладів ніхто ховати не збирався.

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