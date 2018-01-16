Львиная доля выпускаемых сегодня автомобилей обладают передним приводом. Лишь немногие премиальные марки сохранили классическую заднеприводную компоновку.

Похоже в Infiniti, завоевав звание премиум-бренда, решили отказаться от классической заднеприводной конструкции. Концепт Q Inspiration обладает поперечно расположенным двигателем. Это подразумевает использование только переднего или полного привода.

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Концепт умышленно подчеркивает приемущетсва такой компоновки. Расположенная поперечно силовая установка позволяет увеличить размер салона, уменьшив объем моторного отсека. Двигателя солидного объема уже давно ушли в прошлое, сейчас под капотом Infiniti 2-литровый турбомотор с изменяемой степенью сжатия.

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В компании подчеркивают, что Q Inspiration не стоит ассоциировать с какой-то определенной моделью. Это лишь шоу-кар, показывающий дальнейшее направление развития марки. И помимо поперечно расположенного силового агрегата, он обладает рядом технологических новшеств, в том числе функционалом для вождения в автоматическом режиме.