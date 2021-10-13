Поки Конституційний Суд розглядає законність роботи камер автофіксації, українські водії та іноземці вимушені сплачувати штрафи. Проте, не всі знають як це зробити.

Щодня до Департаменту патрульної поліції надходять сотні звернень громадян, однак інколи трапляються ось такі курйозні випадки.

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Громадянину сусідньої країни надійшов штраф за перевищення швидкості, та замість оплати через електронні засоби або банк звинувачений у перевищенні швидкості автовласник вирішив фізично надіслати кошти поштою.

Можливо, він це зробив через незнання, а можливо, з якихось інших причин, проте серед існуючих варіантів сплати штрафів такого методу не передбачено.

У поліції нагадують, що у випадку коли власник авто погоджується зі штрафом (адже штрафи приходять юридичному власнику авто, а не водію, який порушує правила) для сплати можна скористатись, як мінімум, одним з “цифрових” варіантів: