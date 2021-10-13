Пока Конституционный Суд рассматривает законность работы камер автофиксации, украинские водители и иностранцы вынуждены платить штрафы. Однако, не все знают как это сделать.
Ежедневно в Департамент патрульной полиции поступают сотни обращений граждан, однако иногда случаются вот такие курьезные случаи.
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Гражданину соседней страны поступил штраф за превышение скорости, и вместо оплаты через электронные средства или банк, обвиненный в превышении скорости водитель решил физически передать средства почте.
Возможно, он это сделал по незнанию, а возможно, по каким-то другим причинам, однако среди существующих вариантов уплаты штрафов такого метода не предусмотрено.
В полиции напоминают, что в случае если владелец автомобиля соглашается со штрафом (ведь штрафы приходят юридическом владельцу автособиля, а не водителю, который нарушает правила) для уплаты можно воспользоваться, как минимум, одним из "цифровых" вариантов:
- перейти по ссылке, содержащейся в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления и использовать официальный онлайн-сервис МВД
- использовать платежные инструменты в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя";
- в Едином государственном веб-портале электронных услуг "Портал Действие" в разделе "Услуги", "Штрафы за нарушение ПДД»;
- в мобильном приложении "Штрафы ПДД»;
- воспользоваться чат-ботом в телеграмм "Штрафы ПДД" @ShtrafyPDRbot. Здесь можно еще и пуш-сообщения настроить;
- внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, которые функционируют в соответствии с законодательством Украины;
- оплатить лично в учреждениях банков Украины.