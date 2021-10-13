Пока Конституционный Суд рассматривает законность работы камер автофиксации, украинские водители и иностранцы вынуждены платить штрафы. Однако, не все знают как это сделать.

Ежедневно в Департамент патрульной полиции поступают сотни обращений граждан, однако иногда случаются вот такие курьезные случаи.

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Гражданину соседней страны поступил штраф за превышение скорости, и вместо оплаты через электронные средства или банк, обвиненный в превышении скорости водитель решил физически передать средства почте.

Возможно, он это сделал по незнанию, а возможно, по каким-то другим причинам, однако среди существующих вариантов уплаты штрафов такого метода не предусмотрено.

В полиции напоминают, что в случае если владелец автомобиля соглашается со штрафом (ведь штрафы приходят юридическом владельцу автособиля, а не водителю, который нарушает правила) для уплаты можно воспользоваться, как минимум, одним из "цифровых" вариантов: