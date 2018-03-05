У розкішному спортивному купе Sciadipersia від ательє Carrozzeria Touring Superleggera майже неможливо впізнати Maserati GranTurismo.

Міланська фірма Carrozzeria Touring Superleggera відома, завдяки свїм роботам з модифікації відомих суперкарів та створенню власних концептів. Цього разу спеціалісти кузовного ательє узялись за Maserati GranTurismo та перетворили його на унікальний зразок скульптурного мистецтва.

Sciadipersia – це Scia di Persia, тобто “Пробудження Персії”, вимовляється як “шіадіперсія”. Можливо, замовником такого тюнінгу виступив якийсь персидський шейх, хоча офіційний прес-реліз такої інформації не надає. Натомість повідомляється, що усього буде побудовано десять екземплярів купе Sciadipersia.

Спеціаласти Touring не втручались в технічну начинку GranTurismo, тож їхнє купе має ті ж характеристики, що й донор. Під капотом розміщено атмосферну “вісімка” об’ємом 4,7 літри, що розвиває 460 к.с. і 520 Н*м. Розгін до сотні займає 4,7 с, максимальна швидкість складає 300 км/год. Можна розраховувати на деяке поліпшення динаміки, оскільки Sciadipersia має на 175 кг меншу масу, ніж GranTurismo.

Всередині купе більше деталей нагадує про GranTurismo: передня панель, панель приладів, кермо, центральний тунель, дверні ручки – від Maserati. Але все обтягнуто найтоншою шкірою та прикрашено деталями з нарізного алюмінію. А в багажнику з'явився набір сумочок та сумок від фірми Foglizzo.

Вартість Carrozzeria Touring Superleggera Sciadipersia не розкривається. Суму назвуть лише особисто замовнику, якщо той приїде в Мілан зі своїм GranTurismo для проведення усіх необхідних модифікацій. Робота займає в іалійських майстрів близько шести місяців.

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