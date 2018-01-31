Як відомо, одним з недоліків електромобіля є не стільки обмежений пробіг на одному заряді, скільки тривалий процес зарядки. Схоже, в Jaguar змогли вирішити цю проблему.

Представлений в кінці 2016 року електричний концепт Jaguar I-Pace вже практично готовий до серійного виробництва. Передбачається, що світова прем'єра серійної моделі відбудеться в березні на Женевському автосалоні.

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Автомобіль вже успішно пройшов тестування в умовах сильного холоду. Випробування показали, що Jaguar I-Pace може експлуатуватися при температурі нижче -40 градусів за Цельсієм.

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Виробник заявляє, що зарядити батарею на 80% ємності можна за 45 хвилин. Правда, для цього буде потрібно зарядний пристрій DC 100кВт.

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Нагадай, що Jaguar I-Pace оснащується електродвигуном потужністю 400 к.с. і обертовим моментом 700 Нм. Розгін до першої сотні займає чотири секунди, а запас ходу складає більше 500 км.