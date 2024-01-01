Jaguar призупиняє продаж нових автомобілів

Пауза у продажах нових автомобілів – неминучий наслідок амбітної стратегії оновлення модельного ряду Jaguar. Топменеджери вирішили зняти з виробництва п’ять моделей з шести через малу маржинальність, а після припинення виробництва Jaguar F-Pace дилерам взагалі не буде що продавати. Розробка нових розкішних електромобілів не встигає за продуктовим планом.

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Роудон Гловер пообіцяв, що електромобілі Jaguar будуть ні на що не схожі. За даними Autocar, у них будуть довгі капоти, мінімалістичний дизайн передньої частини кузова та ультратонкі ліхтарі, практично невидимі у вимкненому стані. Також «Ягуари» нової хвилі позбудуться задніх вікон. Новий дизайн британської марки покажуть на прикладі концепт-кара класу GT: він дебютує у грудні, а у серійному вигляді з’явиться у 2028 році.

Лінійка розкішних Jaguar нової хвилі складатиметься з аналогів Bentley Bentayga та Flying Spur. Імена запозичили з минулого. Перепозиціювання дозволить підвищити привабливість автомобілів Jaguar на ринку, а з проблемами запасу ходу та швидкості заряджання британці обіцяють розібратися. Прогнозується, що сукупні щорічні наклади нових електромобілів не перевищать позначки 50 тисяч штук.