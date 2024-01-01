Jaguar приостанавливает продажи новых автомобилей

Пауза в продажах новых автомобилей – неизбежное следствие амбициозной стратегии обновления модельного ряда Jaguar. Топ-менеджеры решили снять с производства пять моделей из шести из-за малой маржинальности, а после прекращения производства Jaguar F-Pace дилерам вообще нечего будет продавать. Разработка новых роскошных электромобилей не успевает за продуктовым планом.

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Роудон Гловер пообещал, что электромобили Jaguar будут ни на что не похожи. По данным Autocar, у них будут длинные капоты, минималистичный дизайн передней части кузова и ультратонкие фонари, практически невидимые в выключенном состоянии. Также "Ягуары" новой волны лишатся задних окон. Новый дизайн британской марки покажут на примере концепт-кара класса GT: он дебютирует в декабре, а в серийном виде появится в 2028 году.

Линейка роскошных Jaguar новой волны будет состоять из аналогов Bentley Bentayga и Flying Spur. Имена позаимствовали из прошлого. Перепозиционирование позволит повысить привлекательность автомобилей Jaguar на рынке, а с проблемами запаса хода и скорости зарядки британцы обещают разобраться. Прогнозируется, что совокупные ежегодные тиражи новых электромобилей не превысят отметки 50 тысяч штук.