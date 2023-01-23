Взимку плагін-гібриди запускають двигун для прогріву. Така ситуація не сподобалась юристам, які вирішили що це схоже на обман споживачів.

Jeep підозрюють в обмані з характеристиками гібридних позашляховиків. Юридична фірма Keller Rohrback з Сіетлу збирає дані власників Wrangler 4xe та Grand Cherokee 4xe для можливої претензії на адресу автовиробника.

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Jeep стверджує, що плагін-гібриди здатні проїхати на електротязі від 34 до 40 кілометрів, проте юридично підковані власники з’ясували, що такі характеристики справедливі не завжди. Імовірно, це пов’язано зі спеціальним режимом оновлення пального та оливи (FORM), який підтримує потрібну температуру двигуна внутрішнього згоряння взимку.

Щоб уникнути надмірного охолодження двигуна під час руху на електротязі, електроніка короткочасно запускає «турбочетвірку», що неминуче призводить до незначних викидів шкідливих речовин. Keller Rohrback вважає, що якщо режим FORM передбачає активацію ДВЗ, зараховувати пробіг на електротязі не можна, а значить Jeep вводить покупців в оману своєю рекламою.

Цікаво, що на профільних форумах Jeep давно розв’язали проблему переохолодження гібридів і короткочасних запусків ДВЗ. Якщо закрити решітку радіатора, то тепловтрати двигуна стануть менше, і в активації режиму FORM не буде потреби. Тюнінг-підрозділ Mopar навіть пропонує спеціальні чохли на Wrangler, але обов’язковими до встановлення взимку ці аксесуари поки що не є.