Зимой плагин-гибриды запускают двигатель для прогрева. Такая ситуация не понравилась юристам, которые решили, что это похоже на обман потребителей.

Jeep подозревают в обмане с характеристиками гибридных внедорожников. Юридическая фирма Keller Rohrback из Сиэтла собирает данные владельцев Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe для возможной претензии в адрес автопроизводителя.

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Jeep утверждает, что плагин-гибриды способны проехать на электротяге от 34 до 40 км, однако юридически подкованные владельцы выяснили, что такие характеристики справедливы не всегда. Очевидно, это связано со специальным режимом обновления горючего и масла (FORM), который поддерживает нужную температуру двигателя внутреннего сгорания зимой.

Чтобы избежать чрезмерного охлаждения двигателя при движении на электротяге, электроника кратковременно запускает «турбочетверку», что неизбежно приводит к незначительным выбросам вредных веществ. Keller Rohrback считает, что если режим FORM предполагает активацию ДВС, засчитывать пробег на электротяге нельзя, а значит Jeep вводит покупателей в заблуждение своей рекламой.

Интересно, что на профильных форумах Jeep давно решили проблему переохлаждения гибридов и кратковременных запусков ДВС. Если закрыть решетку радиатора, то теплопотери двигателя станут меньше, и в активации режима FORM не потребуется. Тюнинг-подразделение Mopar даже предлагает специальные чехлы на Wrangler, но обязательными для установки зимой эти аксессуары пока не являются.