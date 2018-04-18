Кабінет міністрів України вивчає доцільність скасування жовтого сигналу світлофора у зв'язку з аварією 17 квітня у Кривому Розі, внаслідок якої загинули 8 людей і близько 15 дістали травми.

Таке розпорядження уряд прийняв на засіданні в середу, 18 квітня, передають «Українські Новини». Зокрема, уряд доручив Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Укравтодору, Нацполіції та Держслужбі з безпеки на транспорті розглянути питання про скасування жовтого сигналу світлофора і у разі необхідності внести на розгляд уряду відповідний проект акту.

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Крім того, як повідомляє «Центр транспортних стратегій», уряд розпорядився створити комісію з технічного розслідування ДТП, що сталася 17 квітня у Кривому Розі. Комісію очолив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Орган повинен відзвітувати про роботу до 23 травня.

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Нагадаємо, що у Кривому Розі вранці 17 квітня зіткнулися маршрутка, автомобіль Mazda та автобус, що перевозив робітників. За офіційними даними, внаслідок зіткнення загинули восьмеро людей, ще 15 дістали поранення та отримали травми.