Кабмін зняв обмеження по вартості при закупівлі держорганами. Тепер державні установи можуть купувати електромобілі в будь-якій кількості та за будь-яку вартість.

Кабінетом Міністрів України внесено зміни до двох постанов від 4 квітня 2001 року № 332 та від 26 грудня 2011 № 1399 ", які розширюють можливості використання електромобілів для державних органів, установ і організацій.

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У кожного Міністерства згідно підзаконним нормативним актам є можливість придбати автомобілі в межах певних сум і кількості. Для міністерств - це максимум 1,2 млн грн, для ЦОВВ (Центральні органи виконавчої влади. - Ред.) - 900 тис. грн. Але, існує обмеження за кількістю, і для міністерств - це тільки 1 машина.

Тому вирішено, що в разі покупки за рахунок міністерства або відомства електрокара, який споживає значно менше палива, за відповідним дозволом Мінфіну, це обмеження може не застосовуватися.

"Поступове збільшення частки електромобілів в структурі автопарку країни сприятиме зменшенню викидів вуглецю, поліпшення стану навколишнього середовища та підвищення енергетичної безпеки України. Також це дозволить відмовитися від використання імпортованих енергоносіїв на користь виробленої всередині країни електроенергії", - йдеться в повідомленні.

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