Кабмин снял ограничения по стоимости при закупках госорганами. Теперь государственные учреждения могут приобретать электромобили в любом количестве и по любой стоимости.

Кабинетом Министров Украины внесены изменения в два постановления от 4 апреля 2001 года № 332 и от 26 декабря 2011 № 1399, которые расширяют возможности использования электромобилей для государственных органов, учреждений и организаций.

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У каждого Министерства в соответствии подзаконным нормативным актам есть возможность приобрести автомобили в пределах определенных сумм и количества. Для министерств – это максимум 1,2 млн грн, для ЦОИВ (Центральных органах исполнительной власти. – Ред.) 900 тыс. грн. Но, существует ограничение по количеству, и для министерств – то только 1 машина.

Поэтому решено, что в случае покупки за счет министерства или ведомства электрокара, потребляющего значительно меньше топлива, по соответствующему разрешению Минфина, это ограничение может не применяться.

"Постепенное увеличение доли электромобилей в структуре автопарка страны будет способствовать уменьшению выбросов углерода, улучшения состояния окружающей среды и повышения энергетической безопасности Украины. Также это позволит отказаться от использования импортируемых энергоносителей в пользу производимой внутри страны электроэнергии", – говорится в сообщении.

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