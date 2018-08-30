Зараз тривають випробування кабріолету BMW 8-Series. Для перевірки усіх систем цей автомобіль ганяють по несамовитій спеці між Лас-Вегасом і Долиною Смерті.

Хоча Долина Смерті ні в якому разі не є гарним місцем для катання на кабріолеті, але спека і сухість пустелі Мохаве створюють ідеальні умови для тестування. Прототип BMW 8-Series Convertible годинами стояв на палаючому сонці, а інженери перевірили бортову електроніку, звукову систему, датчики, камери, дисплеї, підключення і, звичайно ж, автоматичний клімат-контроль.

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Згодом вони відвезли машину на греблю Гувера, інженерам також вдалося перевірити свою електроніку в усьому, що стосується перешкод, та дією сильних електромагнітних хвиль, які надходять від турбін гідроелектростанцій.

BMW Convertible 8-Series, так і Gran Coupe будуть представлені в наступному році.