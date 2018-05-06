Мечта о кабриолете может оказаться не такой уж и заоблачной. Нынешняя ситуация с автомобилями на европейской регистрации открывает новые возможности для тех, кто не боится рискнуть деньгами.

Кабриолет – очень спорный тип кузова. Он создан для того чтоб производить впечатление и притягивать взгляды. Но комфортная езда с открытым верхом сильно ограничена как погодными так и дорожным условиями. Палящее солнце, летящая пыль, дымящие грузовики… все это лишь некоторые факторы, влияющие на комфорт. Добавьте к ним осадки, морозы и низкую вандалоустойчивость автомобилей с мягкой крышей и станет понятно, почему машин с этим типом кузова так мало на дорогах.

Читайте также: Все ужасы владения Porsche Cayenne "на бляхах"

Собственно, наличие открывающегося верха выводит автомобиль в разряд “игрушек”. Действительно, кабриолет крайне редко бывает единственной машиной в семье. Его часто покупают в качестве средства для развлечения, дорого развлечения. Впрочем, ситуация которая возникла в Украине с автомобилями на иностранной регистрации позволяет купить простенький кабриолет по цене сравнимой со стоимостью некоторых телефонов.

Бюджетные кабриолеты

Peugeot 306 с еврономерами обойдется в 1200-1500 долларов

Цены на кабриолеты с иностранной регистрацией начинаются от 1200-2000 долларов за скромные Peugeot 306, Volkswagen Golf и Renault 19 середины и конца 1990-х годов выпуска. В большинстве случаев, это машины в неплохом техническом состоянии и с небольшими пробегами. В те времена автомобили еще старались делать надежными и несмотря на почетный возраст они еще не окончательно исчерпали свой ресурс.

Volkswagen Golf III Cabrio с европейской регистрацией стоит от 1500 до 2000 долларов.

Что до обслуживания, то использование основных узлов и агрегатов от распространенных автомобилей делает бюджетные кабриолеты привлекательным вариантом для эксплуатации. Проблемы могут поджидать только в системах характерных исключительно для кабриолетов. Дорогие запчасти – оригинальный тент, механизм складывания крыши, боковые стекла и уплотнители. На эти детали при покупке стоит обратить особое внимание.

Кабриолет на базе Renault 19 с еврорегистрацией продавцы оценивают в 1400-2000 долларов.

Оптимальный вариант

Цены на подержаные Peugeot 206 СС начинаются от 2000 долларов.

Имея на автомобиль-игрушку 2000-3500 долларов можно присмотреться к более интересным вариантам. Peugeot 206 СС со складным жестким верхом, эксклюзивные и очень привлекательные внешне MG F, Alfa Romeo Spider, BMW 3, Audi TT, Saab 9-3, Opel Tigra второго поколения и множество других потрепанных временем, но все еще весьма захватывающих автомобилей предлагаются в этом ценовом диапазоне.

Версии Audi TT с открывающимся верхом производились довольно долго. Цены на самые старенькие авто с еврорегистрацией стартуют от 2500 долларов.

Подавляющее большинство из них также выполнены с использованием узлов и агрегатов распространенных моделей. С их содержанием и обслуживанием особых проблем возникать не должно. Но стоит учитывать что некоторые версии кабриолетов из этой ценовой группы оснащались довольно мощными моторами, соответственно могли провоцировать драйверов на активное вождение, что не лучшим образом сказывается на ресурсе. Этот момент стоить учитывать при покупке, также как и состояние складной крыши и всех связанных с ней деталей.

Относительно “свежий” Opel Tigra с жестким складным верхом на еврономерах будет стоить около 3000 долларов

Остатки роскоши

Fiat Barchetta с европейской пропиской стоит в Украине от 3000 до 5000 долларов

Начиная от 3500 и до 6000 можно найти Fiat Barchetta, Mercedes-Benz SLK, Porsche Boxster, BMW Z3 и множество других красивых и быстрых кабриолетов. Вот только обнаружить автомобиль в действительно хорошем состоянии тут немного сложнее. Дело в том, что мощные и быстрые “игрушки” часто подвергались активному драйву. Кто же купит настоящий Porsche или агрессивною BMW чтоб ездить на них спокойно?

Редкий BMW Z3 с еврономерами можно найти в Украине за 4000-5000 долларов

Не так все просто и с обслуживанием этих автомобилей. Эксклюзивность в случае со старыми машинами создает проблемы и с наличием запчастей и с сервисменами, которые будут знакомы с этими редкими в наших широтах автомобилями. Исключение из этого правила составят разве что Renault Megane Peugeot 307 CC, середины и конца 2000-х годов выпуска, которые тоже предлагаются в этой ценовой категории.

Эксклюзив

Эксклюзивный Jaguar XJS Convertible на еврономерах стоит больше 20 000 долларов

Встречаются среди кабриолетов “на бляхах” и редкие, можно сказать коллекционные автомобили, такие как Jaguar XJS Convertible и Mercedes-Benz SL 73 AMG. Покупка такого автомобиля оправдана только в случае, если есть четкое понимание, что с ним делать дальше. Как его сохранить, или применить в другом амплуа.

За редчайший Mercedes-Benz SL 73 AMG с европейской пропиской продавцы просят баснословную сумму

Перспективы легализации автомобилей с европейской регистрацией, похоже, уже давно переведены в политическую плоскость. Какие либо движения в этом направлении, скорее всего, произойдут ближе к выборам. Но не факт, что легализация некоторых авто окажется экономически целесообразной.

Стоит ли?

Читайте также: Нина Южанина рассказала, почему "буксует" законопроект о "евробляхах"

Покупка автомобиля с иностранной регистрацией – это риск. Законность эксплуатации авто на еврономерах вызывает жаркие дискуссии, но единого мнения на этот счет пока нет. Глядя на дороги можно убедиться в массовости этого явления. Только по официальным данным на начало 2018 года в Украине находилось более 425 тыс. атво. Сейчас эта цифра значительно больше.

Читайте также: Почему сейчас стоит покупать автомобиль на еврономерах

Для тех, кто готов рискнуть относительно небольшой суммой денег и побаловать себя кабриолетом на один сезон, варианты с “бляхами” могут показаться привлекательными. Особенно если учесть, что надоевший или сломавшийся автомобиль можно сдать на разборку, выручив за это как минимум половину его стоимости.

Читайте также: Какой автомобиль на еврономерах выбрать: примеры