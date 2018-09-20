Шахрайські схеми щодо київських водіїв продовжують існувати. Тим, хто відмовляється платити – погрожують розправою.

Ще в минулому році КМДА прийняла рішення про ліквідацію такої посади, як паркувальник і заборонила їм брати готівку від водіїв. Адже за новими правилами, кожна парковка повинна бути обладнана паркоматами.

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Однак деякі заповзятливі громадяни примудряються збирати з водіїв гроші без будь-яких законних підстав: не називаючи організації, яку представляють, не маючи посвідчення, не знаючи правил і законів.

Одна така історія нещодавно стала надбанням соціальних мереж. Конфлікт стався на парковці за адресою бульвар Дружби народів, 28. (Київ). "Паркувальник", одягнений в яскраву жилетку, вимагає гроші і ігнорує прохання представити будь-яке посвідчення або назвати організацію, в якій працює. Крім того, він відмовляється пропустити автомобіль на паркомісце та грубіянить.

У результаті: на місце події була викликана поліція, патрульні поліції склали протокол 173 КУпАП (дрібне хуліганство, після чого поїхали. А "паркувальник" продовжив незаконний збір коштів.