Стан українських доріг ніколи не був ідеальним. Та цієї весни, схоже, він найгірший з часів здобуття незалежності.

Багато українських доріг виглядають як після бомбардування, а постраждалі від ям автомобілісти завалюють суди позовами про компенсацію заподіяної шкоди.

Найпоширенішим наслідком “ямкових” аварій є порвана резина та пошкоджені колісні диски. При значних розмірах вибоїн можна навіть пошкодити бампер, днище, піддон картера і підвіску.

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Але навіть пошкодження колеса, що стало вже рядовим для українських водіїв, на трасі може виявитися проблемою. Якщо під рукою немає інструментів і матеріалів для самостійної заміни колеса, автомобіль доведеться евакуювати. Сьогодні тариф на послуги евакуатора за містом становить близько 30 грн за 1 км, плюс навантаження — від 200 грн. Приміром, якщо машину забирати евакуатором з Жашкова до Києва, то це буде коштувати більше 3 тис. грн. Як вчинити, якщо ви опинилися в подібній ситуації?

За словами автоюриста, в першу чергу після ДТП необхідно включити аварійну світлову сигналізацію і виставити знак аварійної зупинки. Далі зателефонувати за номером 102 та викликати поліцію. Змінювати місцеположення транспорту до приїзду правоохоронців не варто.

Наступним кроком (і одним із ключових) є збір доказів — фото- та відеозйомка місця ДТП, пошук можливих свідків. Для візуального визначення розмірів вибоїн і тріщин під час зйомки до них можна докласти який-небудь предмет (телефон, лінійку, ручку).

По приїзді інспекторів, в обов'язковому порядку слід вимагати від них складання акту про виявлені недоліки вулично-дорожньої мережі. В акті потрібно зафіксувати розмір ями і написати в полі для пояснень про неможливість вчасно побачити перешкоду. Як варіант — послатися на відсутність попереджувальних знаків, вказати, що ями не було видно через калюжу або попутну вантажівку. Остання могла пропустити під собою яму, що не дозволило вчасно зреагувати.

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Далі необхідно оцінити збиток за допомогою фахівців-оцінювачів та направити претензію в обслуговуючу організацію, яка відповідає за дану ділянку дороги. Якщо вам не відповіли, або відповіли, але незгодою про заподіяння шкоди з їхньої вини, варто звернутися в суд.