Фотофіксація порушень ПДР ще не почала діяти, але прибуток, який вона буде приносити, вже розподілений.

Міністерство внутрішніх справ має намір залучити органи місцевого самоврядування та власників автодоріг до встановлення камер відеофіксації на ділянках. Про це повідомили в прес-службі МВС.

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"Зараз впровадження системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху знаходиться на стадії, коли необхідно залучати органи місцевого самоврядування та власників автомобільних доріг. МВС ініціювало внесення змін до бюджетного кодексу, в грудні 2018 року Верховна Рада підтримала їх", – сказав глава МВС Арсен Аваков.

З його слів, тепер 50% коштів буде йти в загальний фонд бюджету, 30% – в органи місцевої влади, і ще 20% – в МВС і Нацполіцію на забезпечення фіксації порушень ПДР та відправки листів-повідомлень про порушення.

Аваков додав, що в МВС розрахували першочергову потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення ПДР.

"Це 1 776 камер, з яких 1 187 – камери на дорогах населених пунктів, а 589 – на дорогах державного значення. Ще в кінці минулого року МВС розробило систему обробки даних, як ключовий елемент автоматичної фіксації. Протягом місяця проводилося тестування роботи системи. За результатами поліцейськими винесено понад 15 500 тестових постанов про адміністративні правопорушення", – зазначив міністр.

Нагадаємо, що відповідно до закону, що регламентує фото і відео фіксацію порушень ПДР, винним в скоєнні правопорушення автоматично визнається його юридичний власник (який може навіть не мати посвідчення водія), а не водій який був за кермом у момент вчинення правопорушення.

За словами начальника Головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія при фотофіксації порушень прив'язки до особи порушника (як в Німеччині, Японії та інших високорозвинених країнах) в Україні не передбачається. "У нас є "тонування", у нас є "приватне життя"... якщо ми будемо прив'язуватися до лиця, ми її (фотофіксацію – прим. ред.) не запустимо" – сказав Владислав Криклій.