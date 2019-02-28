Фотофикссация нарушений ПДД еще не начала действовать, но прибыль, которую она будет приносить, уже распределена.

Министерство внутренних дел намерено привлечь органы местного самоуправления и владельцев автодорог к установлению камер видеофиксации на участках. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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"Сейчас внедрение системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения находится на стадии, когда необходимо привлекать органы местного самоуправления и владельцев автомобильных дорог. МВД инициировало внесение изменений в бюджетный кодекс, в декабре 2018 ода Верховная Рада поддержала их", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

С его слов, теперь 50% средств будет идти в общих фонд бюджета, 30% - в органы местной власти, и еще 20% - в МВД и Нацполицию на обеспечение фиксации нарушений ПДД и отправки писем-сообщений о нарушениях.

Аваков добавил, что в МВД рассчитали первоочередную потребность в камерах для запуска системы автоматической фиксации нарушения ПДД.

"Это 1776 камер, из которых 1187 - камеры на дорогах населенных пунктов, а 589 - на дорогах государственного значения. Еще в конце прошлого года МВД разработало систему обработки данных, как ключевой элемент автоматической фиксации. В течение месяца проводилось тестирование работы системы. По результатам полицейскими вынесено более 15 500 тестовых постановлений об административных правонарушениях", - отметил министр.

Напомним, что согласно закону, регламентирующему фото и видео фиксацию нарушений ПДД, виновным в совершении правонарушения автоматически признается его юридический владелец (который может даже не иметь водительского удостоверения), а не водитель который был за рулем в момент совершения правонарушения.

По словам начальника Главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия при фотофиксации нарушений привязки к лицу нарушителя (как в Германии, Японии и других высокоразвитых странах) в Украине не предвидится. "У нас есть "тонировка", у нас есть "частная жизнь"… если мы хотим запустить фотофиксацию, мы не должны привязываться к лицу" сказал Владислав Криклий.