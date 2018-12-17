Блок зарядки для Nissan Leaf – витратний матеріал. Він часто виходить з ладу і попит на цей пристрій досить стійкий.

Попит, як відомо, народжує пропозицію. Зараз на olx.ua китайські (польські) зарядні пристрої для Nissan Leaf продають по 4 000 – 5 000 гривень. Оригінальні зарядки, навіть б / в, коштують від 6 000 до 8 000 гривень.

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Настільки висока ціна на зарядки провокує злодіїв шукати "заробіток", розбиваючи вікна і крадучи пристрої з Nissan Leaf.

"Сьогодні вранці (05:40) двоє невідомих розбили заднє скло в Nissan Leaf і вкрали з багажника зарядний пристрій і деякі інші речі. А до цього, приблизно близько 02:00 ночі, один просвічував багажник ліхтарем – швидше за все, їх “навідник", пише власник Nissan Leaf, потерпілий від крадіжки.

"У поліції порушили кримінальну справу .., але це далеко не гарантія того, що злодіїв знайдуть. Якщо ви є щасливим власником подібного електромобіля і хочете їм залишатися і надалі, залишаючи машину на ніч під під'їздом, забирайте додому зарядку" пише власник електромобіля.