На Волині автовласник продемонстрував кмітливість, замінивши запасне колесо звичайною колодою.

Поблизу Кaмeнь-Кaширськoгo лeгкoвий aвтoмoбіль буксував прицeп. Замість кoлeсa водій використовував колоду. На це звернули увагу в спільноті "АвтoАндoни Луцькa" в "Фeйсбуці".

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“Вчасно випав сніг в Камінь-Каширському”, – відмітив автор публікації.



В коментарі він розказав, що відео зняли в 15 км від районного центра. Імовірно це відбулось на території села Бронниця.

Деякі фоловери осудили водія. Вони вважають, что той занадто легковажно відноситься до свого транспортного засобу, а також не розуміють, чому на ці дії не реагує поліція. Інші ж вважають, что на дорозі пристроїти запаску не було можливості.