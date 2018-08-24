З єдиним концептом російський концерн вже говорить про конкуренцію з Tesla.

Концерн “Калашніков” представив концепт електрокара CV-1 з кузовом від ІЖ-21252 “Комбі” – автомобіля, що випускався з 1973 по 1997 роки.

За інформацією виробника, електромобіль має силову установку потужністю у 500 кіловат, та запас ходу на одному заряді до 350 кілометрів. Ємність батареї становить 90 кіловат-годин. Максимальна швидкість апарата не повідомляється, однак відомо, що до першої сотні електричний концепт розганяється за 6 секунд.

Фото: Концепт електрокара Kalashnikov CV-1 з кузовом ІЖ-21252 “Комбі” / Kalashnikov Media

“Калашніков” повідомив, що прототип був створений для тестування різноманітних систем та технологій. Так, концерн розробив систему управління двигуном, батареєю та інвертором, що дозволяє балансувати навантаження на елементи батареї і відстежувати їхній стан.

Також цікаво: Great Wall готує до серійного виробництва електромобіль за 15 тисяч доларів