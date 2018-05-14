Міністерство внутрішніх справ зможе застосовувати на дорогах прилади фото-та відеофіксації нового класу. Проект відповідної урядової постанови оприлюднений на сайті Мінекономрозвитку для обговорення.

Документ містить опис пристроїв і алгоритму їх роботи. Але очевидно, що Постанову було створено під закон №5364 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" і не враховує принципів індивідуальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

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"У зв'язку з розвитком і впровадженням нових технологій з'явився новий клас пристроїв, які призначені для автоматичного контролю за дотриманням правил дорожнього руху, які одночасно складаються з вимірювачів швидкості руху транспортних засобів, а також вимірювачів просторово-часових параметрів місцезнаходження транспортних засобів", – йдеться у пояснювальній записці до документа.



Нагадаємо, що винним в порушенні Правил дорожнього руху за Законом (№5364), яке регламентує порядок фото і відео фіксації, вважається власник транспортного засобу, а не його водій. Саме ця норма Закону, на думку багатьох юристів, стане причиною його майбутньої скасування в Конституційному суді.

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Вирішити цю дилему могла б сучасна система з розпізнаванням осіб порушників. Впровадження подібних технологій давно практикується в розвинених країнах. Є такі камери і в Україні. Але зараз вони встановлені тільки на деяких входах і виходах з метро.