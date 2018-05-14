Капітальний ремонт багатостраждальної Одеської траси роблять чи не кожен рік. Звісно, проведення ремонтних робіт вимагає обмеження руху, що спричиняє величезні затори та незручності для водіїв.

У зв’язку з проведенням капітального ремонту на автодорозі М-05 Київ-Одеса, на ділянках автодороги діють обмеження/закриття руху автомобільного транспорту:

Читайте також: Святі колеса! Папомобіль пішов з молотка за 855 тисяч доларів

км 19+300 – км 21+200 /с. Віта Поштова/ (правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду)

км 36+500 – км 42+000 (лівий проїзд закритий, рух здійснюється по правому проїзду)

км 71+800 – км 77+000; /смт. Гребінки/ (лівий проїзд закритий, рух здійснюється по правому проїзду)

км 79+500 – км 84+100 /м. Біла Церква/ (правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду

км 79+308 - /м. Біла Церква/ (рух транспортною розв’язкою з напрямку м. Одеса в напрямку м. Біла Церква закрито, розворот здійснюється на км 77+500 с. Терезине).

Читайте також: В Києві пройде фестиваль "євроблях"

Укравтодор просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, що виникають під час проведення ремонтних робіт.