У Німеччині виявлено яскравий спорткар Mazda RX-7 1992 року. Автомобіль виставили на продаж за неймовірною ціною 159 тис. євро.

Звичайно, роторне купе Mazda RX-7 другої генерації вже стало культовим, але зазвичай такі автомобілі коштують в 3-4 рази менше. Втім, у цьому випадку перед нами — справжня капсула часу. Оголошення опубліковане на сайті mobile.de.

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За три десятиліття спорткар проїхав лише 764 км. Він майже весь час стояв у гаражі, тому ідеально зберігся. Лакофарбове покриття та оздоблення салону — як у нового авто. У RX-7 є рідна гума, а в комплекті з нею йде повний набір оригінальної документації.

Продавець повідомляє, що це найперша Mazda RX-7 другого покоління, імпортована до США. Звідти автомобіль потрапив до Німеччини і одразу опинився у приватній колекції. Він ніколи не виїжджав на дороги, а пересувався лише закритим павільйоном.

Mazda RX-7 оснащена 1,3-літровим роторно-поршневим двигуном із потужністю 240 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Оснащення включає шкіряний салон, люк у даху та акустику Bose.

Нажаль привезти такий автомобіль в Україну неможливо через еконорми. В Україні дозволена реєстрація легкових автомобілів які відповідають нормам Євтро-2 і вище (після 1996 року випуску). Для автомобілів які мають історичну цінність виключень не передбачено.