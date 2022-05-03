В Германии обнаружен яркий спорткар Mazda RX-7 1992 года. Автомобиль был выставлен на продажу по невероятной цене 159 тыс. евро.

Конечно, роторное купе Mazda RX-7 второго поколения уже стало культовым, но обычно такие автомобили стоят в 3-4 раза меньше. Впрочем, в этом случае перед нами настоящая капсула времени. Объявление опубликовано на сайте mobile.de.

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За три десятилетия спорткар проехал всего 764 км. Он почти все время стоял в гараже, потому идеально сохранился. Лакокрасочное покрытие и отделка салона – как у нового автомобиля. На RX-7 родная резина, а в комплекте с ней идет полный набор оригинальной документации.

Продавец сообщает, что это самая первая Mazda RX-7 второго поколения, импортированная в США. Оттуда автомобиль попал в Германию и оказался в частной коллекции. Он никогда не выезжал на дороги, а передвигался только по закрытому павильону.

Mazda RX-7 оснащена 1,3-литровым роторно-поршневым двигателем с мощностью 240 л. и 5-ступенчатой ​​механической КПП. Оснащение включает в себя кожаный салон, люк в крыше и акустику Bose.

К сожалению, привезти такой автомобиль в Украину невозможно из-за эконорм. В Украине разрешена регистрация легковых автомобилей, соответствующих нормам Евтро-2 и выше (после 1996 года выпуска). Для автомобилей имеющих историческую ценность исключений не предусмотрено.