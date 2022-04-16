Скидка предоставляется для того, чтобы компенсировать высокие расходы на техобслуживание в Европе.

Главный офис Mazda в Европе объявляет о поддержке украинцев, владельцев автомобилей Mazda, которые покинули свои дома в связи с войной в Украине и пересекли границу с ЕС, чтобы найти безопасное убежище.

Для многих украинских владельцев автомобилей Mazda, эвакуировавшихся на своих автомобилях в Европу, возникает актуальный вопрос – проведение планового ТО, а также его стоимости в Европе. Чтобы предотвратить незапланированные расходы и не остаться без автомобиля за границей, важно соблюдать регламентный срок проведения планового ТО, особенно после тяжелой и длительной дороги.

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Актуальным является вопрос стоимости проведения ТО, ведь в Европе она значительно выше, чем в Украине в основном за счет разницы в стоимости нормо-часа. К примеру, в Украине нормо-час сервиса стоит в среднем 20 – 30 евро (без НДС), а в Европе – в разы больше, около 100 – 120 евро (без НДС).

Украинцы уже столкнулись со значительно более высокой стоимостью услуг по сравнению с обслуживанием в официальной дилерской сети в Украине, поэтому Mazda Motor Europe быстро отозвалась по просьбе официального дистрибьютора Mazda в Украине – ГП «АВТО Интернешнл», и обеспечила кампанию-поддержку в виде скидки на проведение регламентного обслуживания украинцами своих автомобилей Mazda во время пребывания в странах ЕС Предварительно кампания по поддержке продлится с 15 апреля 2022 года по 31 июля 2022 года.

Чтобы получить скидку в размере 150 евро (без НДС), при прохождении любого планового технического обслуживания, нужно обратиться к официальному дилеру** Mazda в Европе. Скидка распространяется исключительно на автомобили с украинской регистрацией ТС, приобретенные у одного из официальных дилеров в Украине, независимо от модели, и предоставляется при наличии украинского паспорта.

Во время технического обслуживания официальным сервисным центром в Европе будут выполнены все необходимые работы, согласно регламенту Mazda. Вся надлежащая информация по итогам ТО будет внесена в единую систему Mazda и Цифровую Сервисную Книгу вашего автомобиля. Таким образом, гарантия на автомобиль будет полностью сохранена.