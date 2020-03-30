Незважаючи на наявність вільних місць, водії ризикують отримати штраф у 1020 грн.

Автомобілів в центрі Києва стало менше, і місць для паркування – теж. Однак кияни вперто залишають свої машини будь-де, навіть на місцях для людей з інвалідністю. Хоча за це правопорушення передбачено штраф у 1010 грн. А якщо машину евакуюють, то це обійдеться ще у 1,5 тисячі гривень.

Активісти “Зупини Лося” проводять рейд центром столиці.

Дивіться відео, як паркуються під час карантину в Києві:

Нагадаємо, що евакуатори під час карантину працюють.