Несмотря на наличие свободных мест, водители рискуют получить штраф в 1020 грн.

Автомобилей в центре Киева стало меньше, и мест для парковки – тоже. Однако киевляне упорно оставляют свои машины где угодно, даже на местах для людей с инвалидностью. Хотя за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 1010 грн. А если машину эвакуируют, то это обойдется еще в 1,5 тысячи гривен.

Активисты “Останови Лося” проводят рейд по центру столицы.

Смотрите видео, как паркуются во время карантина в Киеве:

Напомним, что эвакуаторы во время карантина работают.