Ресурс під назвою EV Database є надійним джерелом інформації та зручним інструментом для тих, хто зацікавлений у придбанні автомобіля. Він пропонує добре структуровані дані про серійні електричні автомобілі, наявні на ринку та ті, що мають надійти у продаж найближчим часом.

На сайті представлена інформація про легкові електромобілі, які можна придбати в Європі та США. База даних не включає продукцію численних китайських брендів та інформацію про екзотичні батарейні автомобілі з обмеженим тиражем.

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Кожен електрокар у датабазі має структуровану “інфокарту”, а інтерфейс сайту EV-Database дозволяє сортувати їх за новизною, ціною, енергоефективністю, динамікою прискорення та запасом ходу. Розширена фільтрація дозволяє отримати ще більш вибіркову інформацію. Також користувач може обрати кілька моделей для порівняння їх між собою.

“Інфокарта” кожного електромобіля містить фото та його ключові показники, а повнішу інформацію можна знайти, натиснувши на потрібну модель. Базові показники “інфокарти” включають дані про ємність акумулятора (вказано під назвою моделі), прискорення 0–100 км/год, максимальну швидкість (Top Speed), запас ходу (Range), енергоефективність (Efficiency) та який запас ходу можна отримати на швидкісному зарядному терміналі за одну годину (Fastcharge).

У правій частині “інфокарти” містяться піктограми, які позначають можливість швидкісної зарядки (блискавка), тип приводу (два кола), відношення до автомобільного сегменту та кількість пасажирів, включно з водієм.

Нижче наводяться ціни на ринках Німеччини, Нідерландів та Великобританії. У випадках, коли автомобіль ще не вийшов на ринок, біля назви моделі вказано орієнтовний час його появи.