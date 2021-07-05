У США для автомобілістів з'явився новий, простий у використанні інструмент для перевірки інформації про відкликання автомобілів. Новий інтерфейс дозволяє користувачам сортувати та фільтрувати дані, а також бачити загальну статистику відкликів за брендами.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху NHTSA в четвер представила нову онлайн панель для власників транспортних засобів, покупців автомобілів, страхових компаній, засобів масової інформації та будь-кого іншого.

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База даних про відкликання автомобілів, охоплює 50-річний період. Усі дані знаходяться у вільному доступі, а відтепер також представлені у зручному для пошуку та сприйняття форматі. Новий інтерфейс дозволяє користувачам сортувати та фільтрувати дані, здійснювати пошук за ключовими словами та експортувати дані у різноманітних форматах. Він також показує дані у різних візуальних форматах, таких як діаграми та графіки. Інформаційна панель NHTSA оновлюватиметься щодня.

Агентство зазначило, що дані про безпеку автомобілів завжди були доступні для громадськості, але раніше користувачі повинні були завантажувати та імпортувати великі файли й самостійно обробляти дані для пошуку потрібної інформації.