В США для автомобилистов появился новый, простой в использовании инструмент для проверки информации об отзыве автомобилей. Новый интерфейс позволяет пользователям сортировать и фильтровать данные, а также видеть общую статистику отзыва по брендам.

Национальная администрация безопасности дорожного движения NHTSA в четверг представила новую онлайн-панель для владельцев транспортных средств, покупателей автомобилей, страховых компаний, средств массовой информации и любого другого.

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База данных об отзыве автомобилей, охватывает 50-летний период. Все данные находятся в свободном доступе, а теперь также представлены в удобном для поиска и восприятия формате. Новый интерфейс позволяет пользователям сортировать и фильтровать данные, осуществлять поиск по ключевым словам и экспортировать данные в различных форматах. Он также показывает данные в различных визуальных форматах, таких как диаграммы и графики. Информационная панель NHTSA будет обновляться ежедневно.

Агентство отметило, что данные о безопасности автомобилей всегда были доступны для общественности, но раньше пользователи должны были загружать и импортировать большие файлы и самостоятельно обрабатывать данные для поиска нужной информации.