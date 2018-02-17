Творець реактивного ховерборда та літаючого сегвея показав свій новий футуристичний транспорт - гідроцикл, що здатний літати над водою Flyride. Шанувальники екстріму вже можуть замовити цей диво-апарат.

Flyride – це гідрофлаєр для новачків, створений знаним інвентором та спортсменом-екстремалом Френкі Запатою. Флайрайд вже доступний для замовлення, перші поставки почнуться у кінці березня цього року.

Перший неймовірний девайс, з яким пов’язано ім’я Френкі Запата – ховерборд Flyboard, летючий скейт. Згодом ентузіаст разом зі своєю командою створив джетпак (реактивний заплічник) та летючий сегвей – трохи простіший в управлінні варіант ховерборда. Остання розробка французького екстремала – гідроцикл, що може здійматись у повітря.

Флайрайд може використовуватись навіть дітьми віком від 6 років. Підйомна здатність апарату – 200 кг. Максимальна швидкість на воді – 35 км/год. По досягненні певної швидкості аквабайкер натискає кнопку і Флайрайд здіймається на д водою. У повітрі він здатний провести менше хвилини, але задоволення гарантовано на увесь тиждень, до наступних вихідних.

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