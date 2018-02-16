Концепт автомобіля AMG Project One - це квінтесенція швидкісних автомобілів, що скоро має розпочати боротьбу за славу серед суперкарів. Теж саме робитиме і катер Cigarette Racing 515 Project One, але на воді.

Робота над супер-катером Cigarette Racing 515 Project One велася спільно з інженерами AMG, відповідальними за створення одноіменного гіперкару Project One.

П’ятнадцятиметровий корпус човна виготовлено з карбону. Він оснащується парою надпотужних двигунів Quad-CAM V8 Mercury Racing, кожен з яких продукує силу мінімум 1350 коней. Оскільки ці двигуни дозволяють використовувати високооктанове пальне, пікова потужність агрегатів складає 1550 к.с., що у сумі забезпечує човну 3100 сил. Такі характеристики дозволяють Cigarette Racing 515 Project One розвивати максимальну швидкість на воді у 225 км/год.

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Mercedes-AMG та Cigarette Racing співпрацюють у роботі над високопродуктивними катерами вже 11 років. 515 Project One покажуть публіці під час спуску на воду на Міжнародному корабельному шоу у Майамі 16-20 лютого цього року.

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