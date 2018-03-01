Сказати точно, яку саме модель Mercedes поклали під копірку китайські дизайнери важко, та фірмовий стиль німецької марки безпомилково вгадується у цьому авто.

Повного збігу у дизайні електрокара Yogomo K-One та котроїсь з моделей Mercedes-Benz не виявлено, але характерні деталі усе ж наштовхують на асоціації з “мерсами”.

Три роки тому китайская компанія Hebei Yujie Industry раніше вже була помічена у плагіаті, коли скопіювала хетчбек Kia Picanto та представила його як Yogomo 330. Нині ж дизайнерів надихнули кілька моделей Mercedes-Benz. У образі Yogomo K-One зчитуються риси компактного німецького кросовера GLA, та моделі GLC Coupe. Особливо впадають у око фари, оформлення радіаторної решітки та форма протитуманних ліхтарів з хромованою обводкою.

Цікаво, що корма китайського кросовера має менше запозичень – тут про продукцію Mercedes нагадує хіба що нижня частина бамперу. На відміну від німецьких компактів, китайський K-One має електричну силову установку, що продукує від 54 до 130 кінських сил. Тому незрозуміло, навіщо тут патрубки вихлопної системи?

Фото: Yogomo K-One, Yogomo 330, Mercedes-Benz GLA / Autohome, Daimler

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