Не зважаючи на те, що стан дорожнього полотна на центральній вулиці столиці знаходиться у чудовому стані, вулицю усе одно вирішили відремонтувати.

Головну вулицю столиці розпочнуть оновлювати в середині березня, перший етап мають закінчити наприкінці травня. Нині отримують дозвільну документацію на проведення робіт. Про це повідомляє КК "Київавтодор".

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"Уже за місяць стартує перший за 18 років капітальний ремонт вул. Хрещатик. Роботи виконуватимуть цілодобово й перший етап мають закінчити наприкінці травня. В рамках ремонту замінять асфальтове покриття проїжджої частини, покриття тротуарів (влаштують гранітне мощення), облаштують велодоріжки, відремонтують систему зливової каналізації", – повідомив в.о. генерального директора КК "Київавтодор" Олександр Федоренко.

Окрім того, вулиця отримає більше озеленення. Так, на оновлених газонах влаштують систему автополиву й висадять нові дерева. Виконають капітальний ремонт підземних пішохідних переходів. Передбачено й облаштування наземних пішохідних переходів.

"Перекривати вулицю на всій протяжності (від пл. Європейської до пл. Бессарабської) не планується. Під час виконання робіт передбачено обмеження руху в окремих кварталах. Зокрема, на ділянках вул. Б. Хмельницького – пл. Європейська і вул. Б. Хмельницького – пл. Бессарабська). Схеми об’їзду будуть опубліковані на ресурсах КМДА і "Київавтодру" згодом", – додав Олександр Федоренко.