Компанія TomTom вважає, що Київ посідає третє місце у світі за щільністю заторів. Проте актуальність цього рейтингу викликає чимало запитань.

За результатами 2021 року перші дві позиції у рейтингу найбільш закоркованих міст розділили між собою Стамбул та Москва. Київ посів третю сходинку в рейтингу міст із найбільшими заторами.

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За розрахунками сервісу середня затримка у 2021 році склала 56%. Це на 5% більше, ніж було минулого року. За результатами 2020 року Київ посідав 7 місце з середньою затримкою у 51%. Така затримка означає, що годинна поїздка займає півтори години.

На думку спеціалістів з TomTom в середньому мешканці столиці України проводять в заторах 128 годин на рік, тобто трохи більше п'яти днів.

Довідка

TomTom - нідерландська компанія, постачальник пристроїв для автомобільної та персональної GPS-навігації. В основному випускає навігатори з власним програмним забезпеченням та картами; також є постачальником програмного забезпечення та карт для деяких інших виробників.

В Україні переважна більшість водіїв користується картами від Google. Також популярними є Waze. Менш поширені додатки від iOS та Яндекс (працює лише через VPN). Продукція компанії TomTom майже не використовується.