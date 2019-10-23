Виявляється, всі водії повинні купувати страхові поліси цивільної відповідальності

Звільняються від обов'язку придбання полісу на території України (п.13.1 Закону):

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Учасники бойових дій; Постраждалі учасники Революції Гідності; Особи з інвалідністю внаслідок війни; Особи з інвалідністю I групи; Особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності.

Особи в пунктах 1-4 звільняються за умови особистого керування належними їм автомобілями. Закон не передбачає обмежень за обсягом двигуна автомобіля.

50% вартості полісу сплачують (п.13.2 Закону):

Учасники війни; Особи з інвалідністю II групи; Особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (I або II категорії); Пенсіонери.

Передбачено обмеження об'єму двигуна до 2500 см3 та належність цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким автомобілем цими особами, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.

Тому, перевірте чи не підпадаєте ви під зазначені категорії. Якщо так, то ви можете бути звільнені від обов’язку придбання автоцивілки або зекономити 50% на вартості полісу.

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