Оказывается, все водители должны покупать страховые полисы гражданской ответственности

Освобождаются от обязанности приобретения полиса на территории Украины (п.13.1 Закона):

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Участники боевых действий; Пострадавшие участники Революции Достоинства; Лица с инвалидностью вследствие войны; Лица с инвалидностью I группы; Лица, управляющие транспортным средством, надлежащим лицу с инвалидностью I группы, в ее присутствии.

Лица в пунктах 1-4 освобождаются при условии личного управления принадлежащими им автомобилями. Закон не предусматривает ограничений по объему двигателя автомобиля.

50% стоимости полиса уплачивают (п. 13. 2 Закона):

Участники войны; Лица с инвалидностью II группы; Лица, пострадавшеие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории); Пенсионеры.

Предусмотрено ограничение объема двигателя до 2500 см3 и принадлежность этому гражданину на праве собственности. Указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким автомобилем этими лицами, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.

Поэтому, проверьте не подпадаете ли вы под указанные категории. Если да, то вы можете быть освобождены от обязанности приобретения автогражданки или сэкономить 50% на стоимости полиса.

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