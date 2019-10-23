"Чернобыльцев" предлагают освободить от уплаты налогов при растаможивании автотранспорта. В Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

В реестре новых законопроектов парламента появился документ с номером 2278, в названии которого говорится о "социальной защите участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы". Текст проекта должен дополнить Таможенный кодекс в части, касающейся правил налогообложения импорта автотранспорта.

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Авторы документа предлагают освободить от уплаты всех таможенных платежей (пошлины, акциза, НДС) при ввозе определенных типов транспортных средств на территорию Украины лиц, отнесенных к I и II категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Налоги за растаможку не будут взиматься с таких групп льготников при ввозе легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и мотоциклов. Независимо от их вида, типа, возраста, состояния (новый или подержанный) и других особенностей.

Импорт с нулевым растаможкой предлагают разрешить осуществлять раз в 10 лет, по одному ТС с каждой упомянутой категории (по кодам УКТ ВЭД – 8702, 8703, 8704, 8711) на персону. Других дополнительных условий, как ограничения на продажу или условий эксплуатации растаможенных по такой схеме транспортных средств, в документе не указано.

То есть, на практике, если этот проект станет законом, упомянутые категории льготников смогут завезти раз в 10 лет, например, одно легковое авто для себя, один мотоцикл, который можно продать соседу, один туристический автобус на заказ одного из перевозчиков, и еще один автомобиль карьерный самосвал – вдруг тоже кому-то понадобится со скидкой, ведь спецтехнику растамаживать напрямую – дело не из дешевых.

Понятно, что на этом моменте у многих может возникнуть вопрос: а как же другие граждане, которые имеют право на льготы, однако их в перечне описанного проекта нет. И по поводу автобусов и грузовиков тоже могут возникать вопросы ... Впрочем, на этом описание содержания законопроекта №2278 можно заканчивать – все, что заложено в него, мы рассмотрели. Далее свое слово должны сказать в профильных комитетах Верховной Рады, куда документ передан на рассмотрение, после чего, возможно, он когда-то будет вынесен на голосование. Ну, или возвращен на доработку спорных моментов.

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