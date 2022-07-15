Після скасування нульового розмитнення українці змушені платити за легалізацію вживаних автомобілів набагато більше, ніж вони коштують за кордоном.

За два тижні з моменту повернення драконівських податків на розмитнення вживаних авто (з 01-14 липня) в Україну завезли 5020 автівок. З них:

нових авто – 1371

вживані авто – 3649

За ці два тижні українські сім’ї втратили у вигляді податків 663 млн грн. Тобто за кожен розмитнений автомобіль українець заплатив в середньому 132 071 грн ($4,5 тис.) податків.

До речі калькулятор розмитнення 2022 в Україні

Нагадаємо, що лише за один місяць війни з 24 лютого по 28 березня, за підрахунками Мінекономіки, в Україні було знищено понад 200 тисяч автомобілів.

Також зауважимо що в умовах війни автомобіль залишається чи не єдиним засобом порятунку, який дозволяє вчасно евакуюватись із зони бойових дій і не опинитись в окупації.