Приблизними підрахунками поділилася Перший віце прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з підрахунками Мінекономіки, загальні матеріальні втрати Україні від війни склали 564,9 мільярда доларів. Серед них – приблизно 200 тисяч автомобілів. Транспортні засоби були пошкоджені чи знищені під час бойових дій, згоріли від бомбардувань чи потраплянь ракетами тощо.

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Окрім автомобілів, на війні було знищено багато об'єктів інфраструктури – доріг, мостів, автозаправок тощо. Їх втрати оцінюються у 119 мільярдів доларів. І кожного дня ці втрати зростають.

Інші втрати:

112 млрд долл США - втрати ВВП у 2022 році;

90,5 млрд долл США - втрати цивільного населення (10 млн кв. м. житла, 200 тис автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

80 млрд долл США - втрати підприємств та організацій;

54 млрд долл США - втрати прямих інвестицій в українську економіку;

48 млрд долл США - втрати державного бюджету.

"Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів РФ", - повідомила Юлія Свириденко.