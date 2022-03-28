Волонтери в Україні та за кордоном шукають машини та приганяють їх в Україну для потреб оборони.

Наразі військовим потрібні десятки тисяч автомобілів – пікапів, джипів, мікроавтобусів, автобусів, автомобілів швидкої допомоги, вантажних машин. На фронті вони як витратний матеріал. Один вибух міни – колеса, радіатор машини пробиті, тож машину треба кидати.

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“Лише одна група латвійських волонтерів зібрала у Латвії 120 машин із 24 лютого. Але цього замало. Війна буде довгою. Місяці, а може й роки. Тому потрібно впорядкувати і покращити систему пошуку автомобілів в ЄС та їх передачі в Україну”, – пише на своїй сторінці у соцмережі радник міністра МВС Антон Геращенко.

Метою налагодження процесу постачання автомобілів група волонтерів створила спеціалізований сайт carforarmy.in.ua Суть його роботи проста – мешканці України та ЄС можуть за три хвилини заповнити просту форму на сайті.

Вказати в якому місті та якій країні він живе.

Яку машину готовий передати безкоштовно або продати.

Свої контактні дані.

Далі волонтери зв'яжуться з благодійником/продавцем, обговорять деталі та проговорять логістику машини до кордону України.

Крім того, на сайті здійснюється пошук волонтерів, які будуть готові переганяти машину з країн ЄС до кордону або точки передачі машини в Україні.