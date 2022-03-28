Волонтеры в Украине и за рубежом ищут машины и пригоняют их в Украину для нужд обороны.

Совещании военным нужны десятки тысяч – пикапов, джипов, микроавтобусов, автобусов, автомобилей скорой помощи, грузовых машин. На фронте они как расходный материал. Один взрыв мины и колеса, радиатор машины пробиты – машину надо бросать.

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“Только одна группа латвийских волонтеров собрала в Латвии 120 машин с 24 февраля. Но этого мало. Война будет долгой. Месяцы, а может и годы. Поэтому нужно упорядочить и улучшить систему поиска автомобилей в ЕС и их передачи в Украину”, – пишет на своей странице в соцсети советник министра МВД Антон Геращенко.

Целью налаживания процесса поставки автомобилей группа волонтеров создала специализированный сайт carforarmy.in.ua Суть его работы проста – жители Украины и ЕС могут за три минуты заполнить простую форму на сайте.

Указать в каком городе и какой стране он живет.

Какую машину готов передать бесплатно или продать.

Свои контактные данные.

Далее волонтеры свяжутся с благотворителем/продавцом, обсудят детали и проговорят логистику машины до границы Украины.

Кроме того, на сайте осуществляется поиск волонтеров, которые будут готовы перегонять машину из стран ЕС к границе или точке передачи машины в Украине.